نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مدربين مرشحين بقوة لخلافة تشافي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه إدارة نادي برشلونة، لتغيير المدير الفني تشافي هيرنانديز في حال استمرار النتائج المخيبة للفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

3 مدربين مرشحين لقيادة برشلونة

ووفقًا لما قاله الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو، فأن إدارة برشلونة تضع 3 مدربين على رأس قائمة خياراتها حال إقالة تشافي في الفترة المقبلة.

وأشار روميرو إلى أن برشلونة حدد 3 مدربين، جنسياتهم بالترتيب “إسباني وألماني وآخر إيطالي” لاختيار أحدهم ليكون المدرب الجديد بدلًا من تشافي.

وأوضح جيرارد روميرو، أن الإسباني هو تشابي ألونسو، والألماني هانسي فليك والإيطالي دي روبيرتو زيربي.

وواصل فريق برشلونة، نزيف النقاط بتعادل مخيب مع غرناطة بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة الماضية بمسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 24 جولة.