نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تستضيف بطولة كأس مصر للسباحة في مارس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن المنطقة تستعد لاستضافة المرحلة الأولى من كأس مصر للسباحة بالزعانف وذلك في مطلع مارس المقبل.

منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ تستضيف بطولة كأس مصر

وأضاف "حمص" أن إستضافة المنطقة للبطولة إنتصار كبير لقدرات منطقة بورسعيد وثقة كبيرة من سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري.

وأشار " حمص " أن الشاذلي على اتصالات دائمة معه لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة التي من المنتظر أن تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

واختتم " حمص " أن البطولة في بورسعيد ستشهد إشغال كبير للفنادق من قبل اللاعبين الذين سيشاركون من مختلف محافظات مصر، وأيضا هي فرصة جيدة لزيارات متعددة لبورسعيد لمعرفة أبرز معالمها كمدينة ساحلية بملامح أوروبية.