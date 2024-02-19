نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن منافسه إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد.

يحل أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني، ضيفًا على منافسه إنتر ميلان يوم غدٍ الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سيميوني يثني على مستوى إنتر ميلان قبل الصدام المرتقب

قال سيميوني في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد، وعلينا أن نقدم كل شيء في مباراة الغد”.

وتابع سيميوني: “إنتر ميلان من بين أفضل أربعة أو خمسة فرق في أوروبا بالوقت الحالي، أحب الطريقة التي يلعبون بها”.

وأضاف: “علينا أن نلعب بالقوة التي لعبنا بها في كأس الملك أو في ذلك اليوم ضد لاس بالماس، سنواجه منافسًا في لحظة رائعة، ويمتلك الأسلحة التي تمكنه من الهجوم من أي جانب”.

وأكمل: “ستكون مباراة صعبة للغاية ضد فريق رائع يعمل بشكل جيد مع الكثير من اللاعبين تجدهم في منطقة الجزاء مع أشخاص يتمتعون بالجودة لتحريك الكرة وعندما يتعين عليهم التراجع، ستكون مباراة جميلة تستحق المشاهدة”.

وبسؤاله عن تعثر انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان إلى أتلتيكو مدريد في فترة سابقة، رد: “ليس لاوتارو فقط، هناك شخص آخر في الإنتر كان من الممكن أن يأتي إلينا. لا أشعر بأي ندم، لقد اختار طريقًا جيدًا آخر له وأنا سعيد أولًا لأنه كأرجنتيني ثم لأنه في إنتر”.