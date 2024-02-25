يوفنتوس يعود إلى طريق الانتصارات بعد فوز بشق الأنفس على فروزينوني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح يوفنتوس في تحقيق فوزًا قاتلا على فروزينوني بنتيجة 3-2، في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز.

وسجل دوشان فلاهوفيتش في تسجيل الهدف الأول لصالح السيدة العجوز بعد مرور 3 دقائق، وتعادل وليد شديرة لصالح فروزينوني بعد ربع ساعة لعب من الشوط الأول، ثم تقدم فروزينوني عن طريق ماركو بريتشيانيني في الدقيقة 27.

وأدرك دوشان فلاهوفيتش التعادل في الدقيقة 32 لصالح يوفنتوس، وخطف دانييلي روجاني الثلاث نقاط بعدما سجل هدف يوفنتوس الثالث في الدقيقة 90+5.

تشكيل يوفنتوس أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل المدرب أليجري للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيدريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانييلي روجاني.

الوسط: أندريا كامبياسو، رابيو، كوستيتش، مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني.

الهجوم: فيدريكو كييزا، فلاهوفيتش.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 54 نقطة.