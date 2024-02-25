نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره أتالانتا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويشهر الحكم صافرة أحداث المباراة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمي: مينيان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو– كالابريا.

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – بن ناصر.

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

القنوات الناقلة لمباراة ميلان لمواجهة أتالانتا

وتعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.