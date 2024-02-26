نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مصدر يكشف حقيقة طلب الأهلي تقسيط غرامة كهربا والزمالك يفوز على أبو سليم بالكونفيدرالية ونتائج مثيرة بالدوريات الأوربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

مصدر بالزمالك يُجيب.. هل اتفق الخطيب ولبيب لمساعدة كهربا ؟ (خاص)

لا تزال أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستحقة لصالح الزمالك حديث الشارع الرياضي في مصر.

وتردت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اتفاق محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك بشأن تقسيط غرامة كهربا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي عرض على مسؤولي الزمالك حصول النادي الأبيض على مليون و200 ألف دولار في أول أبريل المقبل دفعة أولى ونفس القيمة المالية تُسدد مطلع أكتوبر المقبل من العام الجاري.

من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الرياضي حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن طلب الأهلي تقسيط غرامة كهربا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك لم يتلقى أية طلبات رسمية من الأهلي بشأن تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا خلال الفترة المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن هناك أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي عرض على أحد مسؤولي القلعة البيضاء إمكانية تقسيط غرامة محمد عبد المنعم كهربا على قسطين.

وفي السياق أكد المصدر أن حسين لبيب رئيس الزمالك أغلق تمامًا الباب أمام تقسيط غرامة محمد عبد المنعم كهربا مؤكدا أن غرامة لاعب الأهلي حق أصيل لنادي الزمالك.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف سامي بوصرار المحامي التونسي لرفع دعوى قضائية أمام محكمة كاس للمطالبة بحصول النادي الأبيض على غرامة كهربا بالفوائد بالدولار.

كهربا

ريال مدريد يحقق فوزا صعبا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما وصعبا بهدف نظيف على نظيره فريق إشبيلية في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

بدأت أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية برتم هادئ نسبيا وسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 10 ولكن الغى للتسلل وحاول تسجيل هدف مرة أخرى وكذلك إشبيلية ولكن انتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وإشبيلية برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولات ريال مدريد وإشبيلية لتسجيل الهدف الأول ولكن تألق الحارسان والدفاع في التصدي لها بجدارة حتى سجل لوكا مودريتش الهدف الأول في الدقيقة 81 وحاول إشبيلية التعادل ولكن انتهت المباراة 1/0.

ريال مدريد

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق أتالانتا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

سيطر لاعبو ميلان على مجريات الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى أتالانتا.



وتمكن رفائيل لياو هدف التقدم لصالح الروسونيري في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من ثيو هيرنانديز.

وحصل لاعبو أتالانتا على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى تيون كووبميينيرز مهمة تسجيلها بنجاح.

حاول أصحاب الأرض مضاعفة النتيجة فيمت تبقى من دقائق في شوط المباراة الثاني، لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ميلان

إنتر ميلان يكتسح ليتشي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق ليتشي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي.

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي، بضغط وسيطرة كبيرة من الجانب الهجومي، من لاعبي العملاق الإيطالي، لحسم المباراة مبكرا.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، الهدف الأول لصالح فريقه، بعد تسديدة قوية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليتشي ضد إنتر ميلان، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب فراتيسي نجم فريق إنتر ميلان الهدف الثاني عند الدقيقة 54.

ونجح لاوتارو مارتينيز مرة أخرى، في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق إنتر ميلان والثاني له في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

ثم أحرز اللاعب دي فريج الهدف الرابع لصالح فريق إنتر ميلان، عند الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني، من تسديدة مباشرة على المرمى.

إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يخطف تعادلا ثمينًا أمام رين ويحتفظ بصدارة الدوري الفرنسي

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره رين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجل الجزائري أمين جويري هدف التقدم لفريق رين في الدقيقة 33 من زمن المباراة، فيما أدرك جونتشالو راموس هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان، في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وسجل فريق رين الفرنسي هدف التقدم في المباراة في الدقيقة 33 من زمن المباراة عن طريق الجزائري أمين جويري، بعد مراوغة أكثر من لاعب بفريق باريس سان جيرمان بالكرة مودعها شباكه، فيما نجح جونتشالو راموس في إدراك التعادل لفريق باريس سان جيرمان عن طريق ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

باريس سان جيرمان

ليفربول يهزم تشيلسي ويتوج بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة في تاريخه



انتهت أحداث الاشوط الإضافية التي اتجه لها فريقي ليفربول ضد نظيره تشيلسي بهدف نظيف للريدز، في المباراة التي انتظرها عشاق الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم حول العالم القمة التي جمعت بين الفريقين واقيمت على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

انطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق ليفربول ولكن اهدروا العديد من الأهداف المحققه، كما سعى فريق تشيلسي للتسجيل في شباك الفريق المنافس ولكن الحظ لم يحالفهم والعرضة وقفت أمام التسجيل.

وتوالت البطاقات الصفراء وأشهر الحكم بطاقتين صفراء للاعبي ليفربول وتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانطلق الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة من قبل الفريقين ولكن الحظ لم يحالفهم واتجه كل منهما إلى الأشواط الإضافية.

وعقب انطلاق المباراة الأشواط الإضافية نجح لاعب ليفربول في فك نحس المبارة التي لم يحالفها الحظ ونجح فإن ديك في تسجيل هدف في شباك تشيلسي في وقت الأشواط الإضافيه، وبهذه النتيجة حصل فريق الريدز على كأس الرابطة الانجليزية.

ليفربول وتشيلسي

الزمالك يتخطى أبو سليم الليبي ويعزز صدارته لترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية



نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق أبو سليم الليبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء الهدف الأول لصالح أبناء ميت عقبة في وقت مكبر في الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب ناصر منسي بعد مساعدة من عمر جابر، في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.



فيما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأبيض عن طريق شيكابالا، أبعدها حارس المرمى لتصل إلى منسي الذي سدد الكرة داخل الشباك.



بينما تمكن اللاعب إيهاب المقلس، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح فريق أبو سليم الليبي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.