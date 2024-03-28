نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الفائز بالكرة الذهبية؟.. مفاجأة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن السباق على الفوز بالكرة الذهبية في 2024 بدأ بالفعل وسط تنافس كبير من العديد من اللاعبين.

قالت الصحيفة إنه سيقام في العام الحالي بطولة يورو 2024 إلى جانب كوبا أمريكا 2024، حيث إنهما سيكشفان بشكل مبدئي عن هوية الفائز بالبالون دور.

الفائز بالكرة الذهبية



وأشارت إلى أنه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم الكشف اللاعب الذي سينال الكرة الذهبية.

وأوضحت تصدر لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينغهام القائمة بنسبة 31%.

وأضافت "جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي ثانيًا بنسبة 27%، وحل الإنجليزي هاري كين ثالثًا بنسبة 14% ثم النرويجي إيرلينغ هالاند رابعًا بنسبة 13%، وخامسًا ليونيل ميسي بنسبة 8%".

ولفتت إلى أن الأهم بالنسبة إلى ريال مدريد هو أن القائمة تضم 3 لاعبين من صفوف الفريق، وذلك وفقًا للأنباء التي تشير إلى أن مبابي سيتوجه صوب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل.