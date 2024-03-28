نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي تاريخي في الدوري الأمريكي بسبب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدوري الأمريكي قد يشهد رقما تاريخيا غير مسبوق.

وذكرت الصحيفة أن مباراة إنتر ميامي مع نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي قد تحطم الرقم القياسي في حضور مباريات كرة القدم بالولايات المتحدة.



وأوضحت "تأثير ليونيل ميسي يتواصل على مستوى الحضور الجماهيري للمباريات التي يخوضها إنتر ميامي، حيث بيعت أكثر من 60 ألف تذكرة حتى الآن للقاء الذي سيقام في 27 أبريل المقبل في فوكسبورو".

وأشارت إلى أن الرقم القياسي السابق كان 61 ألفًا و316 متفرجًا في نهائي كأس الدوري الأمريكي 2002.

ولفتت إلى أن هناك 5 ألاف تذكرة لم يتم بيعها، ما يفتح الباب أمام تسجيل رقم قياسي خلال الفترة المقبلة