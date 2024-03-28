نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتعويض عن إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، من أجل الحصول على تعويض مالي عن إصابة إمام عاشور لاعب القلعة الحمراء في معسكر المنتخب الأخير.

وكان إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أجرى جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وتنص اللوائح على تحمل اتحاد الكرة بالتنسيق مع الفيفا، تكاليف أي إصابات أو عمليات يجريها اللاعبون خلال تواجدهم في المعسكرات الدولية التي تأتي ضمن مظلة الفيفا.

وكان منتخب كرواتيا توج ببطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية عقب فوزه على المنتخب الوطني برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.