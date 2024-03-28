تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد مباراة الأهلي و سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة من شتى دول العالم العربي والغربي موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 التي تشهد منافسات قوية بين الفريقين، مازال الحظ يتحالف مع فريق الأهلي ويثبت أدائه في كل مرة من التصفيات النهائية التي يخوضها، واستطاع في مباراة الدور 16 أن يحقق الفوز ليدخل في مواجهة جديدة أمام فريق سيمبا التنزاني الربع النهائي، كما أن فرصة الأهلي في تحقيق الفوز أكبر ورصيده أعلى من فريق سيمبا

يحتل فريق الأهلي الترتيب الأول في المجموعة D برصيد 12 نقطة عن فوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وأصبح ترتيب سيمبا الثاني في المجموعة B برصيد 9 نقاط فوز مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسارة في مباراة واحدة، وكلا الفريقين على أتم الاستعداد الآن للمواجهة والتحدي والآن سوف نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيمبا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا



24 ساعة فقط تفصلنا جميعًا عن انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا الجمعة الموافق 29 من مارس الجاري 2024، ضمن منافسات الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على أرضية ملعب استاد بنجامين مكابا الوطني وسط أجواء وتجهيزات قوية لاستقبال الفريقين والجماهير المشجعين، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر تنطلق صافرة حكم اللقاء وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 12 مساءً حسب توقيت الإمارات.



القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني



المباريات المهمة الأوروبية والأفريقية والعربية تمتلك حقوق نقلها بشكل مباشر شبكة قنوات بي ان سبورت، وسوف يتم نقل البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في الربع النهائي من البطولة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 6 بصوت المعلق علي محمد علي ويتم الإذاعة بجودة عالية hd ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن باقي القنوات العارضة وتأكيد عرض المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.