تشافي قد يغير قراره مع برشلونة لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن احتمالية تغيير المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قراره مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة من حيث الرحيل.

تشافي قد يغير قراره مع برشلونة

وبحسب التقارير فإن تشافي أكد مجددا على رفضه فكرة التراجع عن قراره ويتمسك بالرحيل عن نادي برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يزال يحاول إقناع المدرب تشافي بالتراجع عن قراره والبقاء مع البارسا حتى نهاية عقده في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أنه إذا توج النادي الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم أو بطولة دوري أبطال أوروبا فإن قرار تشافي سوف يتغير وسيعلن بقائه مع البارسا.

وتوجد صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك في الفترة الحالية بسبب تراجع أداء لاعبي برشلونة في الفترة الأخيرة، وعدم قدرته على مجارة نادي ريال مدريد.