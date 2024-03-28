نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داني ألفيس أمام محكمة برشلونة رفقة جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مثل لاعب كرة القدم السابق داني ألفيس اليوم الخميس، للمرة الأولى أمام إحدى محاكم برشلونة بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط وسداده مليون يورو كفالة، لحين البت في الطعون على إدانته بالاغتصاب.

ووصل ألفيس اليوم الخميس إلى محكمة برشلونة برفقة محاميته إينيس غوارديولا للمثول أمام القضاء وهي العملية التي استغرقت نحو 10 دقائق.

داني ألفيس أمام محكمة برشلونة رفقة جوارديولا

كان ألفيس صدر بحقه في المحكمة الابتدائية عقوبة السجن أربع سنوات وستة أشهر على خلفية اغتصاب فتاة شابة بمرحاض ملهى ساتون الليلي في برشلونة يوم 30 ديسمبر 2022، وأمضى في السجن 14 شهرًا إجمالًا.

وسمح القضاء للاعب بالخروج من السجن مع إلزامه بدفع كفالة مليون يورو، حتى النظر في الطعون التي رفعها.

كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية مثل مصادرة جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني، والمنع من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.