جاهزية 5 لاعبين من آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - فريق آرسنال يستعد لمواجهة فريق مانشستر سيتي في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي ستقام يوم الأحد المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

تعاني صفوف آرسنال من بعض الإصابات، حيث تظهر التقارير الصحفية تطورات اللاعبين المصابين وموقفهم من مباراة مانشستر سيتي.

جاهزية 5 لاعبين من آرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

وفقًا لموقع "فوتبول لندن"، فإن اللاعبين بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي جابرييل ماجالهايس يواجهون مشاكل صحية، بينما يعود الثلاثي جابرييل جيسوس، توماس بارتي، أولكسندر زينتشينكو، تاكيهيرو تومياسو إلى التدريبات بعد فترة غياب.

تم استبعاد ساكا من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب مشكلة في أوتار الركبة، لكن من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي.

بالنسبة لماجالهايس، تم استبعاده من تشكيلة منتخب البرازيل بسبب مشكلة في وتر العرقوب، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة.

أما بالنسبة لتيمبر، فقد غاب عن معظم الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ومن غير المعروف بالضبط متى سيعود للمشاركة في المباريات.

مارتينيلي، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في القدم، موعد عودته للمشاركة في المباريات لا يزال غير معروف.

أما الثلاثي زينتشينكو وبارتي وتومياسو فهم جاهزون للمشاركة في المباراة المقبلة مع فريق آرسنال.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.