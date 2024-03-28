عاجل.. القلق يسيطر على كولر بسبب حسام حسن قبل مواجهة الأهلي وسيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يشرف على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، من حالة من القلق قبل مواجهة فريق سيمبا التنزاني، وذلك بسبب الإجهاد الذي يعاني منه لاعبو الفريق الدوليون بعد مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

القلق يسيطر على كولر بسبب حسام حسن

يُشار إلى أن معظم اللاعبين الأساسيين في الفريق شاركوا في مباراتين دوليتين مع منتخب بلادهم خلال فترة قصيرة، حيث كانت هناك فترة قصيرة للراحة بين المباراتين وبعد ذلك توجهوا مباشرة للانضمام إلى بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، بالإضافة إلى اللعب في ظروف غير مألوفة أمام جماهير فريقهم في تنزانيا.

القلق ينصب بشكل خاص حول الرباعي اللاعبين محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، الذين شاركوا بشكل كبير في المبارتين الدوليتين، مما يثير مخاوف من تعرضهم للإجهاد وخطر الإصابات، وهو ما يزيد من قلق كولر خاصةً بعد تكرار حالات الإصابة في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

من جهته، أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على جاهزية اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أنهم تلقوا العناية الطبية اللازمة للتعافي من الإجهاد الناجم عن السفر والمشاركة في المباراة الدولية.

مواجهة الأهلي لفريق سيمبا من المقرر أن تجرى في ملعب "بنجامين" في تنزانيا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة، وتأتي ضمن إطار مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.