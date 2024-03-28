نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم مستقبل صفقته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد يفكر في إعارة لاعبه التركي أردا جولر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد قدوم صفقات الفريق الملكي الجديدة.

ريال مدريد يدرس إعارة جولر

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" فان ريال مدريد يدرس إعارة جولر إلى أحد الأندية في الميركاتو الصيفي، خاصة وأن اللاعب ستتقلص فرص مشاركته مع الفريق الملكي بشكل كبير خلال الموسم المقبل.

وقال الموقع، أنه مع قدوم كيليان مبابي وأندريك فيلبي إلى صفوف ريال مدريد، فأن فرص الشاب التركي ستكون صعبة للغاية للمشاركة مع الفريق الملكي في المباريات.

وكان الموقع الإسباني، قد أكد في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز عرض على نادي باير ليفركوزن، 50 مليون يورو بالإضافة إلى جولر من أجل التعاقد مع فلوريان فيرتز نجم الفريق الألماني.