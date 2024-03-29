نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة محتملة أمام مبابي.. ميكالي يفاجئ صلاح بقرار حاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض بطولة أولمبياد باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 24 يوليو، على أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية في 10 أغسطس المقبل.

ونجح منتخب الفراعنة في حسم التأهل إلى أولمبياد باريس بعد حصد وصافة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام المغرب.

- ميكالي يختار صلاح

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، استقر على استدعاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في البطولة".

وتابع:" صلاح سينضم ضمن الثلاث لاعبين الذين يتم استدعائهم فوق السن".

وواصل:" ميكالي يريد تكرار تجربته مع المنتخب البرازيلي الأولمبي عقب استدعاء نيمار وتتويجهم بالميدالية الذهبية".

وأختتم:" من الممكن أن نجد منافسة شرسة بين كيليان مبابي وصلاح في الأولمبياد، خاصة وأن تيري هنري المدير الفني للديوك يخطط للاستعانة بخدمات نجم باريس سان جيرمان".

