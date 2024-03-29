نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيرزيتش: حان وقت الفوز على بايرن ميونخ في عقر داره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب بوروسيا دورتموند في إنهاء سلسلة من 9 مباريات متتالية تلقى فيها الهزيمة أمام بايرن ميونخ، وذلك حينما يلتقيان بعد غد السبت، في بداية لأسابيع مهمة ستحدد ملامح موسم الفريق.

وقال إدين ترزيتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند: "لقد حان الوقت، هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين".

وتلقى دورتموند 37 هدفا في 9 مباريات خسرها، ولم ينجح الفريق في الفوز على بايرن ميونخ منذ عام 2018 في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما أنه خسر على أرضه بنتيجة (0-4) في الخريف.

ولن تكون مواجهة السبت والتي تحمل اسم "دير كلاسيكر" حاسمة على الصدارة، لكن لا يمكن لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ تحمل خسارة المباراة.