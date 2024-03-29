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تيرزيتش: حان وقت الفوز على بايرن ميونخ في عقر داره

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب بوروسيا دورتموند في إنهاء سلسلة من 9 مباريات متتالية تلقى فيها الهزيمة أمام بايرن ميونخ، وذلك حينما يلتقيان بعد غد السبت، في بداية لأسابيع مهمة ستحدد ملامح موسم الفريق.

وقال إدين ترزيتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند: "لقد حان الوقت، هدفنا هو الذهاب إلى ميونخ وقلب الأمور لصالحنا أخيرا، والخروج فائزين".

وتلقى دورتموند 37 هدفا في 9 مباريات خسرها، ولم ينجح الفريق في الفوز على بايرن ميونخ منذ عام 2018 في الدوري الألماني (بوندسليجا)، كما أنه خسر على أرضه بنتيجة (0-4) في الخريف.

ولن تكون مواجهة السبت والتي تحمل اسم "دير كلاسيكر" حاسمة على الصدارة، لكن لا يمكن لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ تحمل خسارة المباراة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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