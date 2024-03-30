ليل يتجاوز عقبة لانس بالدوري الفرنسي

ليل يتجاوز عقبة لانس بالدوري الفرنسيفاز فريق ليل على ضيفه لانس 2-1، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي ليل إيدون زيجروفا في الدقيقتين (9 و60)، فيما قلص إيلي واهي الفارق لفريق لانس في الدقيقة (78).

ورفع ليل رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بريست الثاني، فيما تجمد رصيد لانس عند 42 نقطة في المركز السادس.

وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع رين وبريست، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم، ومنتزعا المركز الثالث بفارق الأهداف من موناكو الذي سيحل ضيفا على متز اليوم السبت، بينما مني لانس بخسارته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم.

وسيلعب غدا أيضا ليون مع رينس، على أن تختتم المرحلة يوم غدٍ الأحد بلقاءات لوريان مع بريست، ونيس مع نانت، ولوهافر مع مونبلييه، وكليرمون فيران مع تولوز، وستراسبورج مع رين، ومرسيليا مع باريس سان جرمان.