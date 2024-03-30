نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 30-03-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق الكرة حول العالم مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع الدوريات ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم، في جميع الملاعب حول العالم على مستوى القارة الإفريقية والأوروبية.

مباريات اليوم السبت 30-03-2024 حول العالم والقنوات الناقلة



_دوري أبطال إفريقيا

*مازيمبي ضد بترو أتليتكو في تمام الساعة 3:00 عصرًا.

*يانج افريكانز ضد ماميلودي صنداونز في تمام الساعة 8:00 مساء.

*الترجي ضد أسيك أبيدجان في تمام الساعة 11:00 مساء.



_الدوري الإنجليزي الممتاز

*نيوكاسل يونايتد ضد وست هام في تمام الساعة 2:30 عصرًا.

*تشيلسي ضد بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءً.

*شيفيلد يونايتد ضد فولهام في تمام الساعة 5:00 مساءً.

*نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساءً.

*بورنموث ضد إيفرتون في تمام الساعة 5:00 مساءً.

*توتنهام ضد لوتون تاون في تمام الساعة 5:00 مساءً.

*أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساءً.

*برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساءً.



_الدوري الإسباني:

*خيتافي ضد إشبيلية في تمام الساعة 3:00 عصرًا

*ألميريا ضد أوساسونا في تمام الساعة 5:15 مساءً.

*فالنسيا ضد ريال مايوركا في تمام الساعة 7:30 مساءً.

*برشلونة ضد لاس بالماس في تمام الساعة 10:00 مساءً.

_الدوري السعودي:

*النصر ضد الطــائي في تمام الساعة 9:00 مساءً.

*الرياض ضد أبها في تمام الساعة 9:00 مساءً.

*الوحدة ضد الفتح في تمام الساعة 9:00 مساءً.

*الشباب ضد الهلال في تمام الساعة 9:00 مساءً.

_الدوري الإيطالي:

*نابولي ضد أتالانتا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

*تورينو ضد مونزا في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

*جنوي ضد فروسينوني في تمام الساعة 4:00 عصرًا.



*لاتسيو ضد يوفنتوس في تمام الساعة 7:00 مساءً.

*فيورنتينا ضد ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءً.

_الدوري الألماني:

*بورسيا مونشنغلادباخ ضد فرايبورج في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

*آينتراخت فرانكفورت ضد يونيون برلين في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

*باير ليفركوزن ضد هوفنهايم في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

*فيردر بريمين ضد فولفسبورج في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

*لايبزيج ضد ماينز في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

*بايرن ميونخ ضد دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساءً.

_الدوري الفرنسي:

*ميتز ضد موناكو في تمام الساعة 6:00 مساءً.

*أولمبيك ليون ضد ريمس في تمام الساعة 10:00 مساءً.

_الدوري البرتغالي:

*فيتوريا جيماريش ضد موريرنسي في تمام الساعة 5:30 مساءً.

*أروكا ضد فيرنسي في تمام الساعة 5:30 مساءً.

*بوافيستا ضد ريو آفي في تمام الساعة 8:00 مساءً.

*إستوريل ضد بورتو في تمام الساعة 10:30 مساءً.

_دوري نجوم قطر:

*العربي ضد الغرافة في تمام الساعة 8:30 مساءً.

*نادي قطر ضد الوكرة في تمام الساعة 8:30 مساءً.



_الدوري الإماراتي:

*الوصل ضد خورفكان في تمام الساعة 8:00 مساءً.

*البطائح ضد الجــزيرة في تمام الساعة 8:00 مساءً.

*العين ضد الشــارقة في تمام الساعة 8:00 مساءً.