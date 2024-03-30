نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا على حساب فريق برينتفورد، اليوم السبت 30 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - فاران - وان بيساكا.

خط الوسط: ماينو - ماكتومناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد - جارانتشو - هويلاند.

ترتيب مانشستر يونايتد في البريميرليج

ويحل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.