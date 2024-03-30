نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره برينتفورد، اليوم السبت 30 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البريميرليج.

ويحل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على حساب إيفرتون، بنتيجة هدفين دون رد، في أخر المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي.