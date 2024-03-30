كولر يطلب تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة المصابين قبل إياب ربع نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحصول على تقرير طبي شامل عن حالة اللاعبين المصابين قبل مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

كولر يطلب تقريرًا طبيًا شاملًا عن حالة المصابين

ويملك النادي الأهلي عددًا من الإصابات، بعد أبزرهم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق وياسر إبراهيم مدافع الفريق، وغابوا عن الفريق خلال المباريات الماضية.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في تحديد موقف الثنائي قبل المباراة المقبلة، حيث لم يتم حسم موقف وسام أبو علي بشكل كامل، في ظل استمراره ببرنامجه العلاجي.

من ناحية أخرى، باتت فرص ياسر إبراهيم مدافع الفريق، ضعيفة في التواجد خلال مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم 5 أبريل المقبل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نجح في العودة بفوز هام ضد نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.