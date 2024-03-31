نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريك تن هاج يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد بعد التعادل أمام برنتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن تعادل فريقه مع برينتفورد على الأرجح سيكون مكلفا في مساعي الفريق لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد لم يقدم الكثير لتقليل الضجيج الدائر حول مستقبل المدير الفني حيث تعادل في النهاية بشكل درامي مع برينتفورد 1/1.

وقال المدرب الهولندي عقب المباراة "لم نكن نستحق الفوز، ولكن إذا كانت النتيجة تسير في مصلحتك عليك أن تستغل هذا. في العادة نكون جيدين في مثل هذه الظروف".

وتابع "من حيث الشراسة، برينتفورد كان الأفضل، ولكن عندما تكون قريبا من الفوز عليك أن تنهي المباراة فائزا".

وأتم "حتى عندما لا تلعب بشكل جيد فلازلت مطالب بتحقيق الفوز، وفعلنا هذا، تقريبا. لم نلعب بشكل جيد، ولكن كانت هناك روح قتالية لكنها لم تكن كافية".