تقييم محمد صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، محمد صلاح، بشكل بارز في مباراتهم أمام فريق برايتون ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقييم محمد صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول وبرايتون

قاد صلاح فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "أنفيلد"، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر لصالح ليفربول.

شارك النجم المصري كأساسي مع فريقه طوال فترة المباراة، ونال تقديرًا بلغت نسبته 7.4 من 10 من قبل شبكة "سوفا سكور" المتخصصة في تحليل وإحصاءات المباريات.

على الرغم من أدائه المميز، إلا أن صلاح لم يكن الأفضل تقييمًا في صفوف ليفربول بعد نهاية المباراة. فقد حصل كونور برادلي، الذي اختير كرجل للمباراة، على تقييم 8.2 من 10، متفوقًا بذلك على صلاح.

وجاء في المركز الثاني أليكسيس ماك أليستر بتقييم 8 من 10، ثم لويس دياز في المركز الثالث بتقييم إجمالي 7.9؛ بينما احتل محمد صلاح المركز الرابع كأفضل لاعبي ليفربول.

مع هدفه في هذه المباراة، وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 16 في قائمة الهدافين، متأخرًا بفارق هدفين فقط عن إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة برصيد 18 هدفًا.