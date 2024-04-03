يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من النهائي

يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من النهائيحقق فريق يوفنتوس فوزاً ثميناً على ضيفه لاتسيو 2 - صفر، الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.

سجل فيدريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش الهدفين في الدقيقتين 50 و64 من زمن المباراة.

وقطع يوفنتوس بهذا الفوز شوطا كبيرا لبلوغ النهائي الثاني والعشرين في تاريخه بمسابقة الكأس، وذلك انتظارا لمباراة العودة المقررة في الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

كما رد يوفنتوس بهذا الفوز اعتباره أمام لاتسيو، الذي خسر أمامه صفر- 1 السبت الماضي في بطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن ميلان في المركز الثاني، و20 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي فيورنتينا وضيفه أتلانتا غدا /الأربعاء/ في مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية، على أن تقام مباراة العودة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.