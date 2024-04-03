نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريقي سيراميكا كيلوباترا وزد لمواجهة هامة ومرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا نظيره زد على ملعب استاد الجبل الأخضر، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد زد في الدوري المصري

وتنطلق صافرة مباراة فريق سيراميكا كيلوباترا ضد نظيره زد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتلقى فريق سيراميكا كيلوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، هزيمة خلال آخر مواجهاته بالدوري أمام نظيره سموحة بهدف نظيف، فيما تعادل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي إيجابيا، أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق.

ويطمح فريق سيراميكا كيلوباترا لاستعادة التوازن والنتائج الإيجابية، حيث يحتل الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 6 مباريات، التعادل في 3 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 5 مباريات، سجل مهاجموه 24 هدف، فيما استقبلت شباكه 16 هدف.

وفي نفس السياق، يطمح فريق زد في مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، وتحقيق نتائج إيجابية في ظهوره الأول بدوري الأضواء، ويحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراتين، سجل مهاجمو الفريق 19 هدف، فيما استقبلت شباكه 15 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كيلوباترا ضد زد في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد زد في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.