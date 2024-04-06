نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي الملغي أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الحكم الدولي السابق جهاد جريشة الجدل بخصوص صحة قرار إلغاء هدف اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، في المباراة ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي الملغي

أكد جريشة بأن قرار الحكم واستخدام تقنية الفار في هذه الحالة كان صحيحًا بنسبة 100%، وأن قرار إلغاء الهدف كان مبررًا تمامًا.

وأضاف أن الكرة كانت واضحة جدًا فيما يتعلق بتسلل حسين الشحات، ولم يكن هناك أي مجال للجدل بشأن صحة القرار.

بالنسبة لتفاصيل إلغاء الهدف، فقد تلقى موديست تمريرة من الشحات، الذي كان في وضعية تسلل، وسجل هدفًا رائعًا.

ومع ذلك، قرر حكم الراية إلغاء الهدف، وبعد التشاور مع طاقم الفار، تم تأكيد القرار بشكل نهائي.