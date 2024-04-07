نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبي ماينو يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب كوبي ماينو من فريق مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك ليفربول، وذلك في المباراة التي جرت على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

كوبي ماينو يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني

ووصل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67 من المباراة، حيث نجح كوبي ماينو في تسجيله بطريقة رائعة بعد تلقيه تمريرة حاسمة من زميله بيساكا.

وكانت المباراة شهدت أيضًا هدف الافتتاح لفريق ليفربول، الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

لكن لم يستمر التقدم لفريق ليفربول طويلا، حيث نجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 50 من الشوط الأول قبل أن يضيف كوبي ماينو الهدف الثاني.