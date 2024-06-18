نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة كيليان مبابي الخطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية، آخر تطورات إصابة كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، التي تعرض لها أمام المنتخب النمساوي في أولى مباريات دور المجموعات من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتعرض مبابي لإصابة دامية أمام منتخب النمسا على مستوي الأنف، وذلك بعد اصطدامه القوي مع مدافع المنتخب النمساوي.

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره منتخب النمسا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2024.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي في طريقه إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية على مستوي الأنف.

فيما أوضح دكتور أنخيل مارتن في تصريحات لراديو "ماركا" الإسباني أنه إذا تعرض كيليان مبابي لكسر في أنفه، فسيحتاج إلى عملية جراحية وقد يقضي 2-3 أسابيع دون تحريك أنفه.

