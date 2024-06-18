الاحتلال يستدف هذه المناطق بقصف مدفعي في لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام لبناني، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة الخيام وأطراف بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي.





وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أمس الاثنين أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة بلدات لبنانية، مما أدى إلى تصعيد التوترات على الحدود.

البلدات التي تعرضت للقصف هي كفر كلا، عيترون، عديسة، وكفر حمام.

وأشارت التقارير إلى أن غارة جوية نفذها الاحتلال أصابت بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى ميس الجبل وشقرا.

وفي تطور آخر، تعرضت بلدة الخيام وشبعا وكفرشوبا وميس الجبل وشيحين والجبين لقصف مدفعي كثيف.