تركي آل شيخ ينشر صورة برفقة الهضبة عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة برفقة النجم عمرو دياب من العرض الخاص لفيلم ولاد رزق بالرياض عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' مع الغالي الهضبة

كشف تركي آل شيخ نفاذ تذاكر الويك أند الأول لفيلم “ ولاد رزق” موجها رسالة خاصة إلى الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:' علمت الان ان اغلب تذاكر الويك اند الأول لفيلم ولاد رزق قد نفذت تماما قبل ايام من عرض الفيلم...يا خوفي لا تدفع كتير يا عمرو اديب".

وفي نفس السياق قام المستشار تركي آل شيخ بكتابه منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتب:" ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم... احنا جاهزين هل انتو جاهزين يافريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه اخر ٢٠٢٥م".