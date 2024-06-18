العالم اليوم - بوتين: كوريا الشمالية تدعم بقوة العملية العسكرية في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:18 صباحاً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.

وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغ يانغ "نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن البلدين يعملان على توسيع "تعاونهما المتبادل والمتساوي".

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" من "تعزيز العلاقات" بين روسيا وكوريا الشمالية فيما يستعد بوتين لزيارتها يومي الثلاثاء والأربعاء، لتوقيع "وثائق مهمة".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "ما يقلقنا هو تعزيز العلاقة بين هذين البلدين ليس فقط بسبب تأثير ذلك على الشعب الأوكراني لأننا نعرف أن صواريخ بالستية كورية شمالية لا تزال تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية"

من ن المقرر أن يتوجه بوتين إلى كوريا الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تنامي العلاقات بين البلدين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن روسيا وكوريا الشمالية قد توقعان اتفاقية شراكة تغطي مسائل أمنية خلال الزيارة، مشيرا إلى أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.

وأوضح المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي أن "وثائق مهمة، مهمة جدا" ستوقع، متطرقا حتى إلى "احتمال التوقيع على اتفاق شراكة إستراتيجية شامل".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وجه دعوة لبوتين خلال زيارة إلى أقصى شرق روسيا في سبتمبر الماضي، في حين كان الرئيس الروسي قد زار بيونغ يانغ في يوليو 2000.

وذكر الكرملين أن بوتين سيزور فيتنام يومي 19 و20 يونيو الجاري بعد زيارة كوريا الشمالية.