القاهرة الإخبارية: متظاهرون يشعلون النيران قرب مقر إقامة نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام عبري، بأن متظاهرون إسرائيليون من اليسار اقتحموا الحواجز الأمنية بالقدس المحتلة، وأشعلوا النيران قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وفي وقت سابق، أمس الإثنين، تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، من بينها "لا، لن نوافق على حكومة متهورة.. لا للفاشية". وقد عبروا عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، مطالبين بتغيير في القيادة.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحتجين ألقوا باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محملينه المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي. وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الوضع الراهن واستعادة الثقة في القيادة.

التظاهرة تعكس حالة من الاستياء العارم بين قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي، الذين يشعرون بأن القيادة الحالية فشلت في حماية البلاد وتأمين سلامة مواطنيها، ما دفعهم للخروج والمطالبة بتغيير سياسي شامل.