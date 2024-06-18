- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - مظاهرات بالقرب من مقر إقامة نتنياهو
وفي وقت سابق، أمس الإثنين، تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، من بينها "لا، لن نوافق على حكومة متهورة.. لا للفاشية". وقد عبروا عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، مطالبين بتغيير في القيادة.
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحتجين ألقوا باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محملينه المسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي. وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الوضع الراهن واستعادة الثقة في القيادة.
التظاهرة تعكس حالة من الاستياء العارم بين قطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي، الذين يشعرون بأن القيادة الحالية فشلت في حماية البلاد وتأمين سلامة مواطنيها، ما دفعهم للخروج والمطالبة بتغيير سياسي شامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: متظاهرون يشعلون النيران قرب مقر إقامة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.