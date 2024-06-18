نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهديد ووعيد ولجنة محايدة.. بيان ناري من مجلس إدارة الزمالك بسبب "حكم" مباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا ناريًا شمل 4 مطالب من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أحداث مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

وشهدت مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، لقطات مثيرة بسبب قرارات أحمد الغندور حكم اللقاء، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء أحمد سيد زيزو بسبب عدم دخول الكرة بكامل استدارتها كما رأى.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي الاعتبارات التي يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم وتضمنها اللوائح المعمول بها.



ولذلك نعلن ونؤكد على استيائنا الكامل من التجاوزات التحكيمية الصارخة التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـ var تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه، والتي تأتي في ظل فشل وترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب وتنظيم جدول الدوري حتي بات هو الجدول الأغرب كرويًا في العالم، حيث تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها وتتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بالرغم من أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكره القدم بمثابة بطولة يتحدد وفقًا لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن.

ومن ثم فإن مجلس إدارة النادي التزامًا بواجبه في الحفاظ على مصالح وطموحات النادي وجماهيره يعلن وبصوره قاطعة ما يلي:

أولًا... نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا،كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا...أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا...انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و رابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا...أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها وأن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.

ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فورًا إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك.