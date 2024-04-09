نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري في خطر.. شوبير يعلق على تعادل الأهلي أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الأهلي مع إنبي في بطولة لدوري الممتاز، خاصة مع فقد المارد الأحمر خمس نقاط في مباراتين.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “‏الدورى في خطر كبير جدا على الأهلي، بالأخطاء الساذجة للفريق”.

شوبير يعلق على تعادل الأهلي أمام إنبي

وأضاف: “‏الحمد لله في السراء والضراء.. في مباراتين مؤجلتين الاهلي يفقد 5 نقاط امام البنك الاهلي وانبي !!!؟؟؟”.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الهلي محمود كهربا في الدقيقتين 44 و73، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.