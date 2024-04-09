توخيل: آرسنال الأفضل في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - علق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، على مواجهة آرسنال الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستهل توخيل المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الاثنين، بالحديث عن توديعه دوري الأبطال بالموسم الماضي من ربع النهائي أمام مانشستر سيتي.

وقال: "أتوقع أداء مماثلا بنفس الشغف، لكن نتيجة مختلفة، كانت هزيمة قاسية، لم تكن نتيجة (3-0) تعكس المستوى الذي نتوقعه من أنفسنا".

توخيل: كل الإحصائيات تؤكد أن آرسنال الأفضل

وأردف: "آرسنال الأفضل في البريميرليج حاليًا، كل الإحصائيات تؤكد ذلك، هم في قمة مستواهم الآن".

وبالنظر إلى موسم بايرن ميونخ علق: "الموسم لا يضيع أبدًا، تم انتقادنا عن حق بعد مستوياتنا في الكأس والدوري ونتقبل ذلك، لم نتمتع بثبات المستوى كما توقعنا، قدمنا أداء مرتفعا بدوري الأبطال وحققنا أدنى هدف".

وأضاف: "هناك الكثير من الفرق لم تصل إلى ربع النهائي، ونحتاج بعدها لبعض الحظ في المباراة، وأن تكون في مستواك يوم المباراة وأن تصب قرارات الحكم في صالحك".

وزاد: "نخوض الآن مسابقة مختلفة ونريد التأهل لنصف النهائي، ونحتاج تقديم عرضين مميزين لتحقيق ذلك".

وعن كيفية الخروج بنتيجة إيجابية أمام آرسنال، صرح: "هم فريق شامل ويتميز بالجماعية، كما أنهم الفريق الأفضل في أوروبا في الكرات الثابتة".

وأكد: "مستواهم ثابت للعام الثاني تواليًا، ويلعبون بطاقة كبيرة وهناك تغيير كبير في الثقافة تحت قيادة أرتيتا، وهم يجنون الثمار الآن ويهيمنون على الدوري الأصعب في العالم".

وتابع: "نعرف نقاط قوتهم وكيف نريد أن نؤذيهم، نملك خبرة أكبر في دوري الأبطال، الأمر مختلف في دوري الأبطال بالمقارنة مع البريميرليج، نريد استغلال ذلك لمصلحتنا".

وواصل: "(أرتيتا) عانى من بداية صعبة لكن (آرسنال) تمسك به، نجحوا في تجاوز الفترة الصعبة ووصلوا إلى مستوى تكتيكي مرتفع ويتمتعون بالثبات الكبير ويجب الإشادة به".

واستدرك: "لكن سنتحلى أيضًا بالقوة، أسلوب اللعب في دوري الأبطال مختلف عن البريميرليج".

كما تحدث عن ثنائي آرسنال مارتن أوديجارد وكاي هافيرتز قائلا: "آرسنال يعرف نفسه بالجماعية وليس بالمواهب الفردية، أوديجارد واحد من اللاعبين المحوريين، وعلينا إيجاد الحلول لتصعيب المهمة أمامهم".

وأضاف: "سجل كاي واحد من أهم الأهداف في مسيرتي التدريبية (نهائي دوري الأبطال 2021)، هو فتى رائع وأنا سعيد بأنه يحظى بالتقدير الذي يستحقه وعلينا الحذر منه".

وأتم بالحديث عن هاري كين، فقال: "يساعدنا دائمًا، وبالطبع هذه مباراة خاصة له".