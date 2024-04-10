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أحمد جودة - القاهرة - ألقي القبض اليوم الأربعاء، على 6 من المشتبه بهم بجنوب إفريقيا، في جريمة مقتل المدافع لوك فلورز، لاعب كايزر تشيفز.

اعتقال 6 متهمين في جريمة قتل نجم كايزر تشيفز

وأكد المقدم مافيلا ماسوندو، المتحدث باسم الشرطة، أنه "تم تحديد مكان المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم في سلوفوفيل (سويتو)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق العاشر من أبريل 2024".





ولقي فلورز (24 عاما) حتفه في الثالث من الشهر الحالي، بعدما توقف بضاحية هانيديو (جوهانسبرج) للتزود بالوقود، قبل أن يوقفه شخصان مسلحان ويجبرانه على الخروج من سيارته تحت تهديد السلاح.

وتلقى اللاعب رصاصة أودت بحياته على الفور قبل أن يفر أحد هذين الشخصين بسيارة فلورز.

