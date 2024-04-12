نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود بريمونتادا؟.. كلوب يعلق على هزيمة ليفربول الثقيلة أمام أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن هزيمة فريقه أمام أتلانتا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

بات فريق ليفربول، في موقف لا يحسد عليه قبل لقاء العودة أمام أتلانتا في إيطاليا، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد الخسارة الثقيلة بمباراة الذهاب.

كلوب: قدمنا مباراة سيئة أمام أتلانتا

قال كلوب في تصريحات تلفزيونية: “لا يوجد شيء إيجابي حقًا لقوله عن الليلة. لقد أصبحت مباراة سيئة حقًا”.

وأضاف مدرب ليفربول: "مباراة سيئة حقًا، يا إلهي. لقد فقدنا الحبكة قليلًا، كنا في كل مكان وفي نفس الوقت ليس فى أى مكان".

كما أشار كلوب إلى أن فريق ليفربول استحق الخسارة بمباراة اليوم، موجهًا التهنئة إلى أتلانتا على فوزه.

وواصل: “هل يمكننا الفوز في بيرغامو؟ نعم إذا لعبنا بشكل جيد، هل يمكننا الفوز 3-0؟ ليس لدي أي فكرة. علينا أن نتعافى، يجب أن نشعر بالسوء حقًا، من المهم ذلك، لقد قدمنا أداءً سيئًا، ولكن هذا هو الحال”.