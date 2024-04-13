‎سجل خالي من الهزائم لـ محمد صلاح مع ليفربول ضد كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الدولي المصري محمد صلاح لخوض مباراة هامة مع ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يمتلك محمد صلاح نجم منتخب مصر سجل تاريخي أمام واحد من افضل ضحياه نادي كريستال بالاس في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يطمح ليفربول لتحقيق الفوز لاستمرار رحلة عودة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 4 سنوات، ومواصلة السباق مع أرسنال المتصدر.

سجل تاريخي لـ محمد صلاح أمام كريستال بالاس

يمتلك محمد صلاح نجم الفراعنة وهداف ليفربول تاريخ استثنائي في مواجهة كريستال بالاس في المواجهات التي جمعت بينهما سابقة، ويعد الفريق هو أفضل ضحايا فخر العرب.

لم يخسر محمد صلاح أي مباراة بقميص ليفربول أمام كريستال بالاس، خلال 11 مباراة في المواسم السبعة التي ارتدى فيها قميص الريدز.

وسجل الفرعون خلال تلك المواجهات 8 أهداف وصنع 5، بإجمالي 13 مساهمة تهديفية، فيما سجل وصنع، خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة 16 من الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز الريدز 2-1.

وكان محمد صلاح استهل منافساته أمام كريستال بالاس بقمي تشيلسي، في الجولة 32 لموسم 2013-2014، حيث شارك كبديل لمدة 34 في المباراة التي خسرها الريدز 0-1، وهي الخسارة الوحيدة له أمام الفريق اللندني.

في حين ظهر كبديل مرة أخرى لمدة 4 دقائق فقط في مباراة الدور الأول لموسم 2015، والتي فاز بها ليفربول 2-1، قبل أن يرحل عن تشيلسي.