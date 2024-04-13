نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة وفاة رينفورد كالابا لاعب مازيمبي ومنتخب زامبيا بعد تعرضه لحادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعارض التقارير حول وفاة لاعب كرة القدم رينفورد كالابا، الذي كان يمثل منتخب زامبيا وفريق مازيمبي الكونغولي، جراء حادث سير.

حقيقة وفاة رينفورد كالابا لاعب مازيمبي

أعلن نادي مازيمبي وفاة القائد السابق الملقب بـ "مايسترو" بعد تعرضه لحادث اليوم السبت بين مدينتي كافوي ولوساكا في زامبيا، ووفقًا للتقارير، تعرض كالابا لحادث مروع بعد اصطدام سيارته بشاحنة على الطريق السريع.

النادي أكد بأن الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا أبلغهم أنه توفي إثر الحادث الخطير، بعد أن نقلته خدمات الطوارئ وأُدخل في حالة غيبوبة صناعية ووضع حرج.

كالابا، البالغ من العمر 37 عامًا، كان لاعبًا مميزًا ارتدى قمصان عدة أندية، بما في ذلك نيس الفرنسي وزيسكو يونايتد الزامبي وبراجا وجيل فيسنتي وليريا البرتغالي.

ومنذ عام 2011 وحتى اعتزاله في عام 2023، كان يمثل نادي مازيمبي، حيث خاض 127 مباراة وسجل 21 هدفًا وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

حصل كالابا على العديد من الألقاب، بما في ذلك لقب كأس أمم إفريقيا 2012 مع منتخب زامبيا، وفاز بلقب الدوري والكأس مع زيسكو، وبلقب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع مازيمبي، كما نال جائزة هداف الدوري الزامبي وجائزة هداف الكونفدرالية.

رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك في عام 2010، قرر البقاء في مازيمبي للعب لصالحه.