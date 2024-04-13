شبيه جود بيلينجهام يثير الجدل في مباراة ريال مدريد ومايوركا.. من هو؟

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أحمد جودة - القاهرة - أثار شبية النجم الأنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد، الجدل عندما التقى بلاعب الملكي خلال مباراة فريقه ضد ريال مايوركا، التي جمعت بينهما منذ قليل في الدوري الإسباني.

حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بهدف دون رد سجله تشواميني ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإسباني الليجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

ظهر هذا الشاب رفقه لاعب الميرينجي ومع تواجد شبه كبير بينهما ظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه شقيق بيلينجهام الأصغر، جوب لاعب وسط فريق سندرلاند.

من هو الرياضي الأسباني شبية جود بيلينجهام؟

الشاب يدعى دانييل كاستيا هو بطل إسبانيا في ألعاب القوى، ويعتبر أحد المواهب الشابة في مسابقات الحواجز القصيرة.

شبيه جود بيلينجهام

يبلغ كاستيا من العمر 19 سنة حيث أنه من مواليد 11 أبريل 2005، وهو واحد من أبرز النجوم الشابة في مجاله.

حقق الرياضي الشاب أول ميدالية ذهبي له في سباق 60 مترًا حواجز داخل الصالات في فئة أقل من 16 عامًا، محطمًا الرقم القياسي الإسباني.

وحصل ايضًا على لقب فئة أقل من 18 عامًا في نفس الحدث، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي في الهواء الطلق في مدرسة نورماندي للجمباز في فرنسا، حيث وصل إلى نهائي سباق 110 أمتار حواجز.

صعد إلى أول منصة تتويج وطنية مطلقة، في 2023، بفوزه بالميدالية البرونزية في البطولة الإسبانية داخل الصالات في سباق 60 مترًا حواجز.