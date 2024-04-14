تعليق ناري من تشواميني على مواجهة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بعد فوز فريقه على ريال مايوركا في مباراة بطولة الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

تعليق ناري من تشواميني على مواجهة مانشستر سيتي

سجل تشواميني هدفًا وحيدًا ليقود الفريق للفوز بهدف نظيف، الآن، يتطلع فريق ريال مدريد لمباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، بعد تعادلهما في المباراة الأولى بنتيجة 3-3.

في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية، أشاد تشواميني بأداء فريقه قائلًا: "كنا نعلم أن مواجهة مايوركا في أرضهم لن تكون سهلة، لكننا أظهرنا أداء جيدًا واستطعنا الفوز بهدف نظيف. كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف لكننا سعداء بالنقاط الثلاث التي حققناها".

وعن مواجهة مانشستر سيتي، أكد تشواميني على أهمية الاستعداد الجيد قائلًا: "ندرك جيدًا أن المباراة ضد سيتي ستكون صعبة، لكن علينا التركيز والاستعداد جيدًا لها. هذه فرصة كبيرة لنا للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة".

وفيما يتعلق بأدائه الشخصي وهدفه في المباراة، قال تشواميني: "أعمل بجدية في التدريبات لتحسين مهاراتي واليوم كان لدي الفرصة لتسجيل هدف مهم. يجب علي أن أستمر في العمل بنفس الجدية لأظل على هذا المنوال".

وختم تشواميني حديثه بالتأكيد على أهمية الفوز في المباريات القادمة، مشيرًا إلى أهمية كل مباراة في مشوار الفريق هذا الموسم.