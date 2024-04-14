تحرك عاجل من الاتحاد الأفريقي تجاه حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

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أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، تم الإعلان عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستُقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تحرك عاجل من الاتحاد الأفريقي تجاه حكم مباراة الأهلي ومازيمبي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارتي الناديين بأن الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها سيتولى قيادة المباراة، بمساعدة المساعد الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس والمساعد البنيني إريك إيمافو، وسيكون البنيني لويس ديجندو الحكم الرابع، بينما سيتولى الغاني دانييال لاريا مهمة الحكم الرابع لتقنية الفيديو.

اتخذ الكاف إجراءات عاجلة لضمان أن يتم تنفيذ المباراة بشكل صحيح وعادل، وذلك لتجنب تكرار الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة يانج أفريكانز وصن داونز.

في تلك المباراة، تسببت قرارات التحكيم في جدل كبير بسبب عدم احتساب هدف مهم لصالح أحد الفرق بعد تجاوز الكرة خط المرمى، مما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة من قبل الحكام.

وفقًا لمصادر داخل لجنة حكام الكاف، فإن رئيس اللجنة، البنيني هيوج آلان أدجوفي، قام بالتواصل مع الحكم البوروندي لتأكيد على ضرورة عدم وجود أخطاء كبيرة في إدارة المباراة وأهمية ضمان خروجها بشكل آمن ومنصف.