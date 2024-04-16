نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين: مباراة الأهلي والزمالك أمس لا تليق أن اعتزل التحكيم من خلالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أنه تعرض للعديد من الضغوطات خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا قبل تولي مهمة تحكيم مباراة الأهلي والزمالك فى مباراة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم نور الدين فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" فوجئت أن أنا تريند خلال الأيام الأخيرة، واشكر من وقف بجانبي ولكن من كان ضدي أنا قمت بالرد عليه فى الملعب، ولو أنا مكنتش بعرف العب تحت ضغط كانت المباراة لم تكتمل.

واضاف:" مباراة الأهلي والزمالك فى الوقت الحالى لا تستحق أن تجعلني أقوم بإنهاء تاريخي بها، ولكن مش هي المباراة التي أقوم بإنهاء مسيرتي بها، ولم اعتزل حتي الآن.