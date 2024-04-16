نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مشوار الهلال حتى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حتى التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

وستنطلق صافرة مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على ستاد «هزاع بن زايد» معقل النادي الإماراتي.

مشوار الهلال السعودي حتى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وخاض فريق الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 10 مباريات، حقق خلالهم الفوز في 9 منهم، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتم هزيمته حتى الآن، كما أنه سجل 26 هدف، واستقبل 4 أهداف فقط.

حيث لعب الهلال أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، وتعادل معه بهدف لكل منهما، ثم حقق الفوز على نظيره ناساجي بثلاثية نظيفة،في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبعد ذلك حقق فوزًا كبيرًا على نظيره مومباي سيتي بستة أهداف نظيفة، وكرر الفوز عليه في الجولة الرابعة بثنائية نظيفة.

وفي الجولة الخامسة، حقق الهلال الفوز على نظيره نافباخور بهدفين دون رد، وفاز مرة أخرى على ناساجي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي دور الستة عشر، فاز الهلال السعودي على نظيره سيباهان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم فاز عليه بنفس النتيجة في دور الإياب، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ويفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.