نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الهلال السعودي ضد العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي استعداداته لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد هزاع بن زايد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأكد غياب النجم الصربي أليكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة العين الإماراتي في مباراة اليوم.

كما أن اللاعب ناصر الدوسري سوف يغيب عن صفوف فريق الهلال بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة الاتحاد الماضية.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال أمام نظيره فريق العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية.