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أحمد جودة - القاهرة - بفضل تألقه، قاد كول بالمر فريق تشيلسي لتحقيق فوز ساحق على ضيفه إيفرتون بنتيجة 6-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الاثنين، ضمن جولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية لبالمر بعد رباعية ايفرتون

وكان بالمر هو نجم المباراة بتسجيله رباعية من أهداف فريقه، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ووفقًا للإحصائيات، يعد بالمر أول لاعب يحقق هذا الإنجاز لصالح تشيلسي منذ فرانك لامبارد في مارس عام 2010، حيث سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري الممتاز.

وبهذا الإنجاز الرائع، انضم بالمر إلى ديدييه دروجبا كلاعبين يسجلان ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين لتشيلسي في الدوري الممتاز.

أما من الناحية الإحصائية، فقد أصبح بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل في سبع مباريات متتالية على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في الدوري الممتاز، وهو إنجاز يعكس مدى تألقه وتميزه في الميدان.