نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبرى في الأهلي بسبب موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن وجود خلاف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الساعات الماضية بسبب تشكيل مباراة الزمالك التي أقيمت أمس، الأثنين، وخسرها الأهلي بهدفين لهدف.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: الخلاف في الجهاز الفني بدأ بسبب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الذي أصر كولر على الدفع به في القمة وهو ما كان ضد رغبة أكثر من عضو في الجهاز الفني الذين نصحوا المدير الفني أكثر من مرة بعدم الدفع بالمهاجم الفرنسي أساسيًا.

وتابع: أعضاء الجهاز الفني يفضلون عدم البدء بموديست بسبب سوء مستواه وضعف لياقته البدنية وعدم قدرته على تقديم أي إضافة للفريق طوال الفترة الماضية رغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها.

وأشار: كولر أصر على الدفع بموديست كما أصر في مرات سابقة وهو ما أغضب أعضاء كثيريين في الجهاز الفني الذين أكدوا على صحة كلامهم بتحسّن أداء الأهلي في مباراة القمة أمس بعد خروج موديست ومشاركة وسام أبو علي بدلًا منه بداية الشوط الثاني.