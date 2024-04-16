لاعب منتخب الجمباز أبو السعود يبحث عن التأهل لأولمبياد باريس

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رياض - احمد صلاح - يبدأ لاعب المنتخب الوطني للجمباز أبو السعود البحث عن التأهل لأولمبياد باريس من بوابة قطري الأربعاء، رحلة البحث الأخيرة عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، عندما يبدأ مشواره عن منافسات الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات "الدوحة 2024".

ويتصدر ابو السعود الترتيب العام على جهاز "حصان المقابض ويحتاج إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى بـ "جولة قطر" الحاسمة من أجل إنجاز هدف التأهل للأولمبياد، في انجاز غير مسبوق للنجم الأردني الذي تألق في سماء الجمباز محليا وعربيا وآسيويا وعالميا.

ونجح أبو السعود بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة ثم حقق المركز الثاني في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو .

ويأمل اللاعب بالعودة من قطر متوجا بإنجاز التأهل إلى أولمبياد باريس .