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أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. صعود بتروجت للدوري الممتاز

صعد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق راية بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة من دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما حامد حمدان في الدقيقة 10 واضاف سامح ابراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 23.

واختتم أحمد الصعيدي أهداف المباراه في الدقيقة الأخيرة.من الشوط الثاني.



- تعادل فريق حرس الحدود مع فريق غزل المحلة بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف محمود ابو جودة وتعادل عبده يحيى من ركلة جزاء في الدقيقة 26.



- تعادل فريق لافيينا مع فريق السكة الحديد بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم فريق السكة الحديد بهدف ذاتى لمدافع لافيينا محمد جبس من عرضية محمد حسين عضل في الدقيقة36.

وسجل أديدا مولا هدف لافيينا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وأضاف هشام نيمار الهدف الثاني لافيينا في الدقيقة 17.

وتمكن سعيدو من تسجيل الهدف الثاني للسكة الحديد في الدقيقة 48.

وطرد الحكم عمرو عابدين لاعب السكة جرجس مجدى في الشوط الثاني.



- تعادل فريق طنطا مع فريق وادي دجلة بهدف لمثله تقدم فريق وادي دجلة بهدف يوسف أويا في الشوط الأول.

وأضاف أقطاي عبد الله هدف طنطا في الشوط الثاني.



- فوز فريق القناة على فريق بروكسي بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب وعلاء البدري.

الترتيب

1- بتروجيت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- لافيينا 44 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- حرس الحدود 44 نقطة

6- السكة الحديد 38 نقطة

7- طنطا 36 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 31 نقطة